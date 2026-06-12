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Carnevali: “Renderemo la Juventus sempre più protagonista nel Mondo”

12/06/2026 | 14:06:12

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Nel comunicato ufficiale con cui la Juventus annuncia Giovanni Carnevali come Amministratore Delegato, ci sono anche le sue prime parole in bianconero: “Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

Foto: X Sassuolo