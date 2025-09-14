Carnevali: “Non dimentichiamo le prestazioni fatte. Grosso? Avrà un grande compito”

14/09/2025 | 17:40:25

A margine della sfida del MAPEI Stadium tra Sassuolo e Lazio, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: “Quest’anno abbiamo dovuto cambiare molto, siamo riusciti a tenere i giovani italiani come Volpato. Giocatori che creano un giusto mix con gli stranieri arrivati”. Sul compito di Grosso: “Credo siano importanti i punti, ma non dimentichiamo le prestazioni che abbiamo fatto. Il compito più grande sarà di amalgamare la squadra per mister Grosso, visti i tanti arrivi”.

Foto: X Sassuolo