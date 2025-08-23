Carnevali: “Mercato? Arriveranno altri acquisti. Vogliamo tenere Laurienté. Con Berardi forma un attacco che poche squadre hanno”

23/08/2025 | 18:09:10

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Napoli, prima giornata di campionato.

Queste le sue parole: “Quest’anno abbiamo già fatto sei innesti nuovi, sei giocatori importanti ma nella partita di oggi ne giocano due perché gli altri sono appena arrivati. Ne arriveranno ancora, con questo calciomercato che è in continua evoluzione ci vuole ancora qualche giorno. Vogliamo tenere Laurienté, insieme a Berardi abbiamo un attacco importante ed è un attacco che poche squadre di A hanno”.

Cosa ha imparato il Sassuolo in B? “Spero di aver imparato poco, siamo stati bravi a risalire subito. Ci lascia qualcosa, pensiamo a cosa dobbiamo fare quest’anno. E’ un campionato difficile e complicato, possiamo fare qualcosa di buono”.

Foto: sito Sassuolo