Carnevali: “Mai pensato a Pirlo, Dionisi nostra priorità da sempre”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a Radio24 in merito ai suoi calciatori che stanno ben figurando agli Europei e sulle trattative in casa neroverde.

Queste le sue parole: “Se penso da dove abbiamo iniziato a Sassuolo 9 anni fa, un po’ di risultati li stiamo ottenendo. Questi Europei ci stanno dando grandi soddisfazioni, ci stanno dicendo che il lavoro ben fatto paga”.

Su Locatelli: “A oggi, la Juventus è stata l’unica italiana a farsi viva per Locatelli, c’è un ottimo rapporto. Altre offerte dall’estero per Locatelli ci sono arrivate, ma il cammino è ancora lungo per questa trattativa. Non siamo una società che svende e manteniamo in ordine i nostri bilanci”.

Su Dionisi: “Con Dionisi teniamo la linea che avevamo già con De Zerbi, penso sia giusto dare la possibilità di potersi esprimere ad allenatori giovani, in un campionato come il nostro che è difficile. Ringrazio l’Empoli che si è comportata con Corsi da gran signore”.

Su Pirlo: “No, mai pensato a Pirlo perché il nostro primo pensiero era Dionisi, ci avevamo già pensato prima”.

Foto: Twitter uff. Sassuolo