Carnevali: “Locatelli meritava la Juve. Ci ha aiutato tanto in questi anni”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così direttamente dal Social Football Summit in corso di svolgimento a Roma:

Su Locatelli.

“Locatelli meritava la Juve e ci ha aiutato tanto in questi anni. Noi quest’anno abbiamo ceduto Marlon per 12 milioni, Caputo alla Sampdoria e Locatelli alle condizioni che noi volevamo dopo due mesi di trattativa. Manuel voleva solo andare alla Juve, abbiamo avuto offerte dall’Arsenal e da altre società ma non c’è stato niente da fare”.

Scamacca?

“Lo abbiamo nel Sassuolo da anni. Ha fatto tutto un suo percorso in prestito e ora deve dimostrare quanto vale. Ora è un po’ più in difficoltà rispetto agli altri. Si vede che non è stato con noi negli ultimi anni, è meno affiatato, ma diventerà un grande giocatore”.

Foto: Twitter Sassuolo