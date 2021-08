Carnevali: “Locatelli grandissima operazione per noi e per la Juve. Riscatto obbligatorio nel febbraio 2023”

Intervistato dalla Rai, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha raccontato tutti i dettagli dell’operazione che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus.

Queste le sue parole: “Io penso che per una società come quella del Sassuolo, vendere un giocatore per 37,5 milioni bonus compresi è una grande operazione. E’ un affare che è durato molto tempo perché c’erano alcune condizioni. L’aspetto contrattuale non è così semplice, ci sono molti tecnicismi che andrebbero spiegati. La Juve voleva legare il riscatto alla qualificazione Champions, per noi doveva essere incondizionato e alla fine abbiamo trovato l’accordo. Per noi sono soldi certi, ma non era tanto una sfiducia nei confronti della Juve per la qualificazione in Champions, più che altro per noi è importante mettere questo valore a bilancio, nel bilancio di quest’anno”.

Altri dettagli dell’operazione: “Il Sassuolo è sempre stato molto attento al bilancio. Nel pagamento dei primi due anni ci baseremo sui bonus che hanno un valore complessivo di 7,5 milioni di euro. Siamo molto soddisfatti. E’ una grandissima operazione per noi e credo lo sia anche per la Juve. Non è facile riuscire a capire quel tipo di contratto, è stato complicato ma ce l’abbiamo fatta”.

La chiosa sul riscatto: “Il riscatto avviene al primo punto della Juve nel febbraio del 2023. Ma in questi due anni, abbiamo diviso bonus inerenti alle prestazioni del giocatore e bonus inerenti alle prestazioni della Juve, verranno pagati quando verranno raggiunti, dunque già nel primo anno, per un totale di bonus pari a 7,5 milioni di euro”.

Foto: Twitter Sassuolo