Carnevali: “Locatelli al City? Discorsi per giugno, a gennaio non parte nessuno”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in merito al calciomercato, con tanti gioielli del Sassuolo nel mirino di top club, italiani e europei.

Queste le parole rilasciate a Rai Sport: “Locatelli al City? È una buona cosa essere sulla bocca di tutti perché significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che si faranno nel mercato estivo perché a gennaio le opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione”.

Poi sugli obiettivi stagionali della squadra neroverde: “Vogliamo cercare di migliorarci, guardare di partita in partita e far meglio rispetto alla precedente. Sono tutte gare difficili, ma dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e ottenere risultati per andare avanti in ogni competizione”, ha concluso Carnevali.

Foto: Twitter Sassuolo