Carnevali: “Le seconde squadre dovrebbero essere obbligatorie. Il Sassuolo ci riproverà”

31/12/2025 | 16:10:45

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Tuttosport. Tra i temi toccati, quello sulle seconde squadre: “La seconda squadra dovrebbe essere quasi obbligatoria. Devono avere utilità per la prima squadra, ma anche per il sistema Italia. Certo, va studiato un modo per non perdere la territorialità del calcio in Italia, perché è l’anima dell’intero movimento. Ma i club devono valorizzare i giovani. Noi ci abbiamo provato due anni fa, ma il Milan ci ha pensato poco prima di noi e non abbiamo avuto spazio. Anche noi del Sassuolo ci riproveremo, purché non si vada troppo per le lunghe. Ma il tema è più ampio: poche realtà in Italia investono sul settore giovanile. In pochi ci credono. Io piuttosto rinuncio a qualcosa per la prima squadra pur di dare più budget al vivaio. E poi le strutture”.

Foto: Instagram Sassuolo