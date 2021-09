Carnevali: “L’addio a Caputo scelta condivisa. Raspadori e Scamacca rispecchiano la nostra filosofia dei giovani”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida dell’Olimpico contro la Roma: “La cessione è stata una scelta condivisa con Caputo, Raspadori fa parte della nostra squadra da tempo. Sia per lui che per Scamacca ci sarà più possibilità di mettersi in mostra, noi proseguiamo la nostra politica dei giovani. Ho mandato un messaggio di complimenti a Raspadori, non dobbiamo dare così tanta notorietà alle sue capacità perché ha grande qualità ma deve crescere. Deve rimanere con i piedi per terra”.