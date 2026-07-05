Carnevali, la strategia per dimenticare i due anni neri firmati Giuntoli-Comolli

05/07/2026 | 12:50:42

La Juventus deve dimenticare due anni difficili da digerire, quelli caratterizzati dalla gestione Giuntoli-Comolli. Se avete dieci minuti a disposizione, fate i calcoli dei soldi spesi tra cartellini (gestione Giuntoli e dei suoi uomini Pompilio in testa), ingaggi, eventuali e varie (Comolli). La Juve era la Juve, pensava di prepararsi a vincere, invece ha vissuto un incubo. Ed è stato un bagno enorme. Carnevali ha un altro modo di vedere le cose, si è appena insediato, ma ha ereditato una situazione abbastanza complicata per utilizzare un eufemismo. I tifosi giustamente chiedono, ma lui si è concentrato su portiere e attaccante con il bilancino del farmacista, sapendo di dover far tornare i conti. Sapendo soprattutto che, se fosse stato chiamato due anni fa, avrebbe trovato una situazione più semplice. Ma la sua strategia va seguita con il chiaro obiettivo di dimenticare in un colpo solo i due anni neri firmati Giuntoli-Comolli.

Foto: X Sassuolo