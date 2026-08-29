Carnevali: “Kessie? Forse il procuratore ha curato i suoi interessi. Ci sono tante cose da fare”

29/08/2026 | 20:34:03

Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN anche del capitolo Kessie: “Con Kessie si pensava che ci fosse la possibilità di chiudere l’operazione. Probabilmente non era così grande il suo interesse a vestire la maglia della Juve, o forse il procuratore ha curato i suoi interessi. Sono due mesi, due mesi e messo belli intensi, però è una bella soddisfazione, poi credo che ci siano tante cose da fare, credo sia una bella sfida, per cui la si fa con grande passione, essere poi in una serata come questa all’Allianz Stadium per me è un grande onore”.

foto x juve

