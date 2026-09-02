Carnevali: “Kessie? Ci sono rimasto male, ma vogliamo gente motivata. Per Thuram e Yildiz tempi di recupero lunghi”

02/09/2026 | 20:30:17

A margine del Gran Galà del Calcio italiano 2026, ha parlato l’ad della Juventus, Giovanni Carnevali.

Le sue parole: “E’ una grande soddisfazione ed emozione, ma ci siamo immersi nel mondo Juve. Sono due mesi e mezzo che lavoriamo intensamente per fare bene, senza guardare al passato ma al presente e al futuro. La squadra è stata cambiata molto, ci sono tante cose da fare ma si lavora per il club più importante. Vogliamo trovare giocatori che vogliono indossare questa maglia. Deve essere un’orgoglio vestire la maglia bianconera”.

Poi ha fatto il punto sull’ultimo infortunio in casa bianconera: “Thuram? Siamo un po’ sfortunati, avrà un periodo più lungo di quello di Yildiz, servirà del tempo per recuperarli”.

Mentre sull’affare Kessiè saltato all’ultimo ha ammesso: “Ci sono rimasto male ma fa parte del mestiere. Avevamo già un piano B. E’ normale che se all’ultimo le situazioni cambiano…noi dobbiamo avere giocatori che abbiano nell’animo di vestire la maglia bianconera.

Foto: sito Juventus