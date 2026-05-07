Carnevali: “Italia? Forse è un bene non essere andati ai Mondiali. Non esistono più bandiere come Berardi”

07/05/2026 | 14:00:21

Intervistato da The Athletic, Giovanni Carnevali ha parlato del Sassuolo, partendo da un ex tecnico dei neroverdi: “De Zerbi è un allenatore che, quando lo vedo dirigere in campo, ti incanta davvero. Guardare la squadra allenarsi con De Zerbi è davvero una cosa di una bellezza, perché si vede proprio l’influenza dell’allenatore. Per noi era difficile immaginare che un club come il nostro potesse fornire giocatori alla nazionale italiana; eppure l’abbiamo fatto, e agli Europei siamo riusciti a vincere, diventando campioni d’Europa con giocatori del Sassuolo. Questi sono i successi che ti riempiono di una soddisfazione immensa. Berardi ha avuto possibilità di andare via, oggi non esistono più bandiere come lui. Forse è proprio un bene che non andremo ai Mondiali, perché dobbiamo concentrarci su tutto ciò che va sistemato. Se fossimo andati ai Mondiali, avremmo lasciato la polvere sotto il tappeto”.

foto x sassuolo