Carnevali: “Io al Milan? Soltanto voci. Vogliamo proseguire con Grosso”

17/05/2026 | 20:38:42

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN: “Per quanto riguarda il futuro di Grosso, il nostro desiderio è di poter proseguire con lui. Ha un contratto, abbiamo costruito un percorso e ci piacerebbe proseguire. Io al Milan con una cordata? Essere accostato a un grande club fa piacere, tutti noi abbiamo l’ambizione. Sono 13 anni che sono a Sassuolo, quelle su un futuro al Milan sono soltanto parole”.

foto x sassuolo