Carnevali: “Il futuro di Boga? Piace a tanti, ma il prossimo anno resterà al Sassuolo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta ribadendo la posizione del Sassuolo in merito al futuro di Jeremie Boga: “Boga è cresciuto molto e dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo