Carnevali: “Il bilancio del mercato è positivo. Non abbiamo ceduto i giocatori più importanti”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali – intervistato da Tele Reggio – ha parlato del mercato posto in essere dal club.

“Il bilancio è positivo perché il mercato di gennaio è definito come mercato di riparazione. Noi non abbiamo ceduto i giocatori più importanti, abbiamo ceduto Duncan che era qui con noi da cinque anni, assecondando il suo desiderio e consapevoli che abbiamo giocatori validi nel suo ruolo. Inoltre abbiamo incassato una buona cifra dalla Fiorentina e c’erano le tre componenti per fare l’affare“.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo