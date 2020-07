Carnevali: “I big come Caputo e Berardi non li vendiamo, il nostro modello è l’Atalanta”

l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in una lunga intervista a TuttoSport ha presentato la sfida dei suoi neroverdi in vista della Juventus. Queste alcune delle dichiarazioni del dirigente neroverde: “Juve? Credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti. Le difficoltà e la paura legata al Coronavirus ci hanno compattato ancora di più. Alcuni nostri ragazzi stranieri, vedendo colleghi illustri di altre squadre rientrare nei Paesi di origine, hanno avuto la tentazione di lasciare Sassuolo, ma poi ben consigliati dai nostri giocatori italiani alla fine hanno deciso di non muoversi. Domenica Bonacini (presidente della Regione Emilia-Romagna, ndr) mi ha chiamato per ringraziarmi della vittoria sulla Lazio. Adesso spero di batter anche la Juventus così faccio felice il mio amico Marotta. Lo sento sempre sereno, è il numero uno… L’Inter ha buttato via tanti punti, però è ancora lì davanti. Caputo, Boga, Berardi e Locatelli restano, non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti. Il nostro modello adesso è l’Atalanta. Vorrei Chiellini. Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto. Mercato di Serie A? Lautaro Martinez resta all’Inter. Milik? Secondo me andrà all’estero. E su Zaniolo tra Juve e Inter dico Juventus”.

Foto: profilo twitter Sassuolo