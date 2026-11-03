Carnevali: “Dobbiamo tornare a vincere e rispettare i tifosi”

03/11/2026 | 10:48:39

Oggi si sta svolgendo l’assemblea degli azionisti della Juventus, è intervenuto a parlare Giovanni Carnevali: “La Juve è una società forte, ha opportunità incredibili che tanti club non hanno. E’ una cosa che mi piace molto, io devo cercare di essere bravo. Il pensiero va ai i nostri tifosi, ci sostengono. Sono rimasto folgorato da quanti sostenitori ci seguono. Bisogna rispettarli sempre. Dalle critiche dobbiamo tirare fuori qualcosa di positivo. Da parte mia tanto impegno , non bisogna parlare troppo, ma fare. Ho collaboratori bravi, ho scelto Massara e con Ottolini abbiamo una forza di lavoro importante. Stiamo creando la nuova area scouting. Da parte mia impegno, serietà, dobbiamo rispettare i paletti della Uefa come società seria, non pensiamo di fare cose straordinario. Non pensiamo di fare cose straordinarie. L’obiettivo è cercare di ottenere risultati buoni, ritrovare entusiamo e avere una squadra che torni a vincere”.

Foto: x Juventus