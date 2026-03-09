Carnevali: “Dobbiamo continuare così, ricordando che siamo una neopromossa. Nzola? Chance per capire se abbiamo vinto la scommessa”

09/03/2026 | 20:31:57

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Lazio.

Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. È il frutto del lavoro che portiamo avanti dall’estate, eravamo consapevoli di avere un’ottima squadra con giocatori di qualità. Grosso ci ha messo del suo per migliorarli e arrivare a questo punto in questa posizione di classifica, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo cercare di fare ancora di più di quello che abbiamo fatto, ricordando sempre che siamo una neopromossa”.

Avete inserito calciatori funzionali. “Credo che al primo posto ci sia la forza della proprietà, che ci ha dato la possibilità di lavorare con serenità. Lo scorso anno ci ha permesso di mettere le basi e inserire giocatori che crediamo possano darci qualcosa in più, è un lavoro di gruppo. L’inserimento dei giovani ci permette di guardare un po’ più in là proprio per la nostra filosofia, ovvero farli crescere per poi darli a grandi club”.

Riuscirete a far risorgere anche Nzola? “Può essere una scommessa, anche se sappiamo tutti il suo valore. Non è riuscito a dare continuità, stasera può essere una prova ulteriore per capire se siamo riusciti a indovinarla. Per ora tanto di cappello, sta dimostrando le sue qualità, spero riesca a metterle in pratica”.

Foto: sito Sassuolo