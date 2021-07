Carnevali: “Dionisi scelta giusta per il Sassuolo. Qualche giocatore partirà”

Il presidente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato durante la conferenza di presentazione del neo tecnico neroverde, Alessio Dionisi. Il Numero uno della squadra emiliana si augura che questa possa essere una stagione di cambiamenti, a cominciare dal ritorno dei tifosi allo stadio.

“Speriamo che questo sia un nuovo inizio per poterci incontrare di nuovo ma anche per vedere di nuovo la gente allo stadio. E’ iniziata una nuova stagione e oggi abbiamo la presentazione di mister Dionisi, dobbiamo concentrarci su di lui quest’oggi. Abbiamo fatto una scelta portando avanti la nostra idea, di puntare sempre su allenatori giovani, emergenti e di grandi capacità. La scelta è stata fatta per le sue qualità, per l’espressione del suo calcio e abbiamo avuto modo di valutarlo in questi anni. Lo stiamo seguendo da un po’ di tempo, dall’Imolese, al Venezia, fino alla vittoria del campionato di B con l’Empoli. Ha un background importante e la storia di questa società dice che puntiamo su allenatori emergenti e di qualità. Ci tengo a fare un ringraziamento a mister De Zerbi che ha chiuso questo triennio dandoci grandi soddisfazioni. Lo ringraziamo. Saremo i suoi primi tifosi. Ora dobbiamo pensare a una stagione nuova che sarà di rinnovi perché oltre all’allenatore ci sarà anche il cambio di qualche giocatore”.

Foto: Twitter Sassuolo