Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Berardi non andrà via. Locatelli per il momento non ce l’hanno richiesto, però è presto parlarne. Boga non vogliamo venderlo, lo dichiaro ufficialmente incedibile.”

