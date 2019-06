Carnevali: “Demiral-Juve? I rapporti sono molto buoni. Boga ha conquistato tutti”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla presentazione del Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo neroverde. Il dirigente del Sassuolo ha affrontato il discorso Demiral: “Non solo Paratici ha visto dal vivo Demiral, l’hanno visionato in tanti. Con la Juve faremo le nostre valutazioni, ma i rapporti sono molto buoni. L’abbiamo preso a gennaio, siamo molto orgogliosi dei nostri scout e di De Zerbi per come l’ha valorizzato”. Su Boga e altri: “Boga ha conquistato tutti, anche noi. Purtroppo ha avuto un infortunio ed è stato fermo qualche mese, ma il nostro desiderio è tenerlo ancora qui con noi perché il prossimo anno potrà farci vedere qualcosa di importante, solo la prossima estate potremmo prendere in considerazione offerte interessanti. Berardi? Se resta con noi siamo ben felici, ma tranquilli non lo siamo mai. Questo fa capire che il Sassuolo ha tanti ragazzi giovani e interessanti, noi speriamo sia una bandiera del Sassuolo e speriamo resti qui per diventare una nostra bandiera”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo