Carnevali conferma: “Siamo definendo in queste ore Kolo Muani. Alajbegovic? Ci stiamo lavorando”

30/07/2026 | 19:56:30

Giovanni Carnevali ha parlato del mercato della Juventus da Courmayer, confermando il ritorno di Kolo Muani: “Stiamo definendo proprio in queste ore per Kolo Muani. E’ una trattativa in corso da tanto tempo. Quando sono arrivato alla Juve leggevo i quotidiani e pensavo fosse una trattativa definita ma non era così. Ci sono state delle difficoltà e bisognava ricucire i rapporti con il psg, rimediando ai problemi precedenti. Stiamo definendo in queste ore e siamo nella fase conclusiva. Alajbegovic? Con lui siamo un po’ più indietro ma ci stiamo lavorando. È un investimento importante ma una società come la Juve deve pensare anche al futuro. Lui è 2007 e ha le caratteristiche che cerchiamo”.

foto x juve