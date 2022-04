Carnevali conferma: “Scamacca? C’è l’Inter. Berardi è da Milan”. E su Raspadori: “Si può fare alla Juve”

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nel corso della quale ha parlato degli uomini più vista, tanto in campo quanto in ottica mercato, del sodalizio neroverde. Partiamo con le sue dichiarazioni su Giacomo Raspadori: “La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021, ma non c’era tempo per imbastire la trattativa e loro presero Kean. Nell’ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve, ma mi giunge voce di un suo interessamento. E se si faranno sentire, non ci troveranno impreparati. Le dico di più: aspetto la Juve a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti. Però se vuole Raspadori, deve rassegnarsi a spendere. È perfetto. Giacomo è il giocatore ideale per la Juve: per intelligenza umana e calcistica non mi priverei mai di lui. Quello alle spalle della prima punta è il posto migliore per Jack, ma può pure giocare in altri ruoli. Ha talento e forza fisica. È ambidestro e bravissimo negli spazi stretti. Ha davvero qualità incredibili. Non l’abbiamo mandato in prestito, ma abbiamo voluto che crescesse con noi e che trovasse pian piano lo spazio per farsi notare. Due anni fa con De Zerbi dovemmo scegliere il vice Caputo tra Raspadori e Scamacca: per caratteristiche tenemmo Jack e mandammo Gianluca in prestito“.

In merito a Domenico Berardi, Carnevali non ha dubbi: “È il nostro campione. Squinzi voleva che fosse la bandiera del Sassuolo ed è proprio così. Io ho il difetto di innamorarmi dei giocatori e non darei via Mimmo e pure tutti gli altri. L’anno scorso per la prima volta lui aveva pensato di partire, ma l’offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: se io fossi a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei“. Una pista, quella di Berardi verso Milano e il Milan, di cui vi abbiamo parlato in un intreccio che comprende anche Asensio.

In conclusione, inevitabile menzionare anche Gianluca Scamacca: “L’Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi”. Dopo quando anticipato ad agosto, ve ne abbiamo parlato poco più di due mesi fa: Scamacca-Inter è una pista da seguire.

Foto: Twitter Sassuolo