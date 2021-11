Carnevali conferma: “In estate Berardi ha chiesto la cessione. Ma non c’erano le condizioni”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così dal Social Football Summit in corso di svolgimento a Roma, confermando quanto vi abbiamo raccontato in estate in riferimento a Domenico Berardi: “La nostra filosofia è puntare sui giovani. L’allenatore deve avere una sua filosofia. Vedere l’Italia vincere l’Europeo con questi giovani è stupendo.

Dobbiamo sempre far combaciare l’aspetto tecnico con quello economico. Noi facciamo parte di un gruppo solido e l’attenzione ai bilanci e che la società non perda soldi è fondamentale. Sarebbe facile non vendere i giocatori migliori per crescere. Noi, invece, dobbiamo crescere coniugando tutto questo”.

Come avete trattenuto Berardi?

“Domenico Berardi viene dal nostro settore giovanile, c’è un aspetto emotivo che ci lega. Se potevamo cederlo? Per noi è fondamentale. Ma a differenza degli anni passati, la scorsa estate ha chiesto di poter andare via. Le condizioni però devono andare bene per tutti e per il Sassuolo non lo erano”.

Foto: Twitter Sassuolo