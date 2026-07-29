Carnevali conferma: “Cosa manca per Kolo Muani? Spero poco”

29/07/2026 | 13:10:20

“Cosa manca per Kolo Muani? Spero poco”. Giovanni Carnevali ha confermato così ai microfoni di Sky la trattativa per il ritorno alla Juventus dell’attaccante francese dal Paris Saint-Germain. Una trattativa della quale vi abbiamo parlato dal 24 giugno scorso. Vi abbiamo spiegato come i bianconeri si fossero già avvicinati ai 40 milioni, poi il lavoro sui bonus per sbloccare la trattativa e regalare finalmente a Luciano Spalletti l’attaccante da sempre in cima alla lista per rinforzare il pacchetto offensivo.

foto x juve