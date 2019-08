Carnevali conferma: “Babacar al Lecce? Tutto fatto. Ora…”

Intervistato a margine della presentazione delle nuove maglie, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di Babacar. Confermato quanto vi avevamo raccontato in esclusiva. Ecco le sue parole: “Babacar al Lecce? La trattativa è in fase avanzata per Babacar. Avevamo già deciso di farlo partire in prestito, noi con il Lecce siamo già d’accordo. Ora la decisione è nelle loro mani, soprattutto in quelle di Babacar”.

Foto: Twitter Sassuolo