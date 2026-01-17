Carnevali: “Commisso grande perdita. Mercato? Facciamo valutazioni. Ci sta mancando l’esterno destro”

17/01/2026 | 17:52:47

Giovanni Carnevali ha parlato a Dazn prima di Napoli-Sassuolo, partendo dalla scomparsa di Rocco Commisso: “Una grande perdita per tutti noi, ho avuto sempre un bel rapporto con lui. Lo lego sempre alla figura di Barone, ho perso un amico. Perdiamo un presidente importante, tra i pochi che son rimasti che investono personalmente. Una persona speciale, con una visione di un calcio ancora dettata dal cuore e volendo costruire qualcosa di speciale come il Viola Park. “Abbiamo fatto un mercato estivo di qualità, il mercato di gennaio è di riparazione e dobbiamo fare la valutazioni giuste per capire dove intervenire. Dobbiamo pensare a quando rientreranno gli infortunati, ma anche fare valutazioni specifiche per inserire delle pedine per portare a termine la stagione nel modo migliore. Siamo soddisfatti di Pinamonti, in queste ultime partite ci è manca l’esterno di destra non essendo stati disponibili sia Berardi che Volpato e stiamo facendo un po’ fatica. Berardi già dalla settimana prossima dovrebbe rientrare”.

foto x sassuolo