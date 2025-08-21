Carnevali su Berardi: “È il simbolo del Sassuolo. Il suo rinnovo è un segnale forte”

21/08/2025 | 18:50:52

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato il rinnovo del capitano neroverde, Domenico Berardi. Di seguito, le sue parole: “Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo”.

Foto: sito Sassuolo