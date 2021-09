Carnevali: “Berardi? Eravamo disponibili alla cessione, ecco cosa è successo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nervoerde in occasione dell’arrivo della Nazionale al Mapei Stadium. Tra gli argomenti trattati dal dirigente c’è anche Berardi. Ecco le sue parole sull’attaccante:

“Berardi via? Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l’idea di cambiare. Noi disponibili a valutare come fatto con Loca, devono esserci le condizioni giuste per tutti, con lui non ci sono state, siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi”.

Foto: Twitter Sassuolo