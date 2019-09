Carnevali: “Berardi è un fenomeno e aveva tante richieste. De Zerbi lo rinnoviamo in due minuti”

A margine della presentazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra Unimore e Sassuolo Calcio, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato anche della finestra di calciomercato appena conclusa, dell’inizio stagionale e del contratto di De Zerbi: “È un campionato difficile, perché la Serie A da quest’anno è molto più competitiva. Credo sia ancora presto però per dare giudizi, le squadre che hanno completato la rosa negli ultimi giorni di mercato devono ancora dimostrare il proprio valore. L’inizio del campionato deve anche un po’ permetterti di registrare quei reparti ancora non al meglio. Fra l’altro noi avevamo 13 giocatori in nazionale, cosa alla quale non siamo abituati ma che fa anch’essa parte di un processo di crescita. Berardi è un campione, l’abbiamo sempre detto. È stato richiesto da tante società sul mercato, ma non lo abbiamo voluto cedere. E lui è rimasto volentieri con noi, dando ragione a tutti e due, visto che sta facendo cose straordinarie. Con De Zerbi a brevissimo parleremo di rinnovo. Fino a oggi abbiamo avuto altre priorità, ma adesso affronteremo il tema legato alla parte sportiva. Se De Zerbi vorrà rinnovare, per noi non ci saranno problemi: in due minuti si può fare tutto“.

Foto: YouTube