Carnevali: “Berardi è la nostra bandiera, con Sensi l’Inter ha fatto un grande colpo”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha commentato la sessione di calciomercato appena conclusa. Queste le sue parole su acquisti e cessioni dei neroverdi, rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva: “Berardi è la nostra bandiera. Ce l’hanno chiesto sia in Italia sia all’estero, ma la nostra crescita coinvolge anche lui. Forse un giorno i nostri cammini si divideranno, ma ora la voglia di proseguire insieme c’è da entrambe le parti. Durante l’estate non è stato vicino all’addio: su di lui non è stata fatta una valutazione di tipo economico perché lo abbiamo sempre ritenuto incedibile. Il Sassuolo ha una delle squadre più giovani della Serie A. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di inserire in organico alcuni elementi di esperienza: Caputo, Obiang e Chiriches rientrano tra questi. Demiral è un giocatore molto forte, destinato a essere il titolare della Juventus. In quel reparto c’è grande competizione ma ritengo che il giocatore possa rivelarsi determinante. Con noi, Sensi ha giocato in più ruoli. Ha bisogno di un po’ di tempo per esprimere al meglio le sue qualità, ma l’Inter sicuramente ha fatto un grande acquisto“.

Foto: twitter ufficiale Sassuolo