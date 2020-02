Carnevali: “Barcellona su Berardi? Non c’è stato alcun contatto”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche di Domenico Berardi ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Roma: “Se c’è stato davvero qualcosa per Berardi al Barcellona? Non c’è stato nessun tipo di contatto per Berardi, anche se con loro abbiamo un bellissimo rapporto. Sicuramente possono essere interessati ad alcuni nostri giocatori, ma non abbiamo mai parlato di Berardi”, ha chiuso Carnevali.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo