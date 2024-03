Carnevali: “Ballardini è la miglior soluzione per la situazione del Sassuolo”

Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha così la scelta di affidare la panchina a Davide Ballardini: “Vorrei dare un ringraziamento al lavoro svolto da mister Dionisi. Come società il suo esonero ci è dispiaciuto, non ci siamo abituati, la società ha mostrato in questi anni di creare un rapporto duraturo con gli allenatori, ovvio che dopo tante sconfitte siamo stati costretto a farlo. Lo ringrazio per questi due anni e mezzo per il lavoro che ci ha portato a ottenere buoni risultati. Ringrazio mister Bigica, con lui c’era un accordo per la partita con il Napoli, era preventivato, era un discorso già fatto, la partita con il Napoli non gli è costata il posto. Lui è qui da 4 anni e allena la Primavera in maniera importante ed è tornato subito nei ranghi. Abbiamo scelto Ballardini perché in questo momento, per quello che occorre alla squadra, sia il profilo giusto. Non entra nella nostra filosofia? Può essere perché adesso c’è qualcos’altro che vada al di là della filosofia, anche come fatto in passato con Iachini. Siamo contenti, abbiamo fatto una scelta anche con il ds Giovanni Rossi. Il contratto è in scadenza a giugno, saremo liberi di fare le nostre valutazioni e sono anche convinto di poter rimanere nella categoria”.

Poi ha proseguito: “Spero che ce ne siano poche di queste persone. Il Sassuolo ha la sua storia, 11 anni consecutivi in Serie A, qualcosa di straordinario ma vogliamo continuare a farlo. Oggi crediamo che ci sia una necessità e oggi siamo convinti che la miglior soluzione sia con mister Ballardini. Dobbiamo dare continuità al progetto sapendo benissimo che la A è un campionato difficile, che è diviso un po’ in due fasce con 10 squadre che lottano per delle competizioni e le altre che lottano per non retrocedere. Speriamo di venirne fuori al più presto, siamo consapevoli che abbiamo delle difficoltà ma siamo consapevoli che abbiamo dei giocatori che possono darci di più”.

Foto: Twitter Sassuolo