Carnevali annuncia: “Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vedremo come andrà”

Negli ultimi giorni il Napoli di De Laurentiis ha sondato il terreno per provare a strappare Giacomo Raspadori al Sassuolo e alle dirette inseguitrici. A conferma di questo l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato cosi le ultime indiscrezioni.

“Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora. Berardi? E’ il nostro campione, spero tanto che possa rimanere ancora con noi”.

Foto: Twitter Sassuolo