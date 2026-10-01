Carnevali: “Alajbegovic? Poteva finire come Palestra-Inter”

01/10/2026 | 18:25:55

Giovanni Carnevali ha parlato al Festival dello sport di Alajbegovic, svelando cosa è accaduto: “Alajbegovic? Abbiamo rischiato di perderlo. Se non ci fossimo inventati qualcosa alla fine lo avremmo perso perché è arrivato il Chelsea con un’offerta decisamente superiore. Avremmo fatto la stessa fine che ha fatto l’Inter con Palestra, ci sta: non siamo competitivi con il mercato della Champions. Dobbiamo pensare anche che abbiamo giocatori che non hanno fatto bene gli anni passati, per far entrare giocatori avevamo necessità di far uscire giocatori, operazioni non facili”.

Foto: X Juve