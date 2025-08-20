Carnevali: “Al Sassuolo interessano Vranckx e Matic. Birindelli è interessante, discutiamo il rinnovo di Berardi”

20/08/2025 | 15:16:08

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sui neroverdi, le sue parole a Sky Sport: “A centrocampo stiamo facendo valutazioni, non nascondo che Vranckx ci interessi, così come Matic. In un mercato come questo di adesso, finché non hai firmato tutti i documenti non c’è niente di certo. E io ad oggi non ho firmato niente. Abbiamo anche altre opportunità, è tutto da vedere. E poi ci serve un terzino destro, come anche altri giocatori. Stiamo lavorando. Birindelli? Può essere interessante, sicuramente. Tenete presente però che il Sassuolo ha già fatto sei acquisti, su giocatori che dovrebbero essere titolari. Il calciomercato nostro è stato attivo, non vogliamo fermarci perché servono rinforzi. Berardi? Con lui c’è un legame speciale, per noi è un campione vero e non solo sul campo ma anche fuori. Ha ancora un contratto lungo, fino al 2027, abbiamo intenzione di allungare ancora e dare continuità, deve esserci pure un discorso di riconoscenza da parte nostra nei suoi confronti. Pinamonti? Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Su Laurienté invece sì, soprattutto dalla Turchia, ma non ci soddisfano. Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così”.

FOTO: X Sassuolo