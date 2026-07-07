Carnevali accoglie Massara: “La sua competenza e profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto”

07/07/2026 | 11:56:47

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro”. Così Giovanni Carnevali accoglie Frederic Massara, nuovo Chief Football Officer della Juventus. Nell’annuncio dell’ex Roma e Milan, l’attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale dei bianconeri ha affermato: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa del Club”.

Foto: sito Juventus