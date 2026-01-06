Carnevali: “Abbiamo avuto richieste per Muharemovic, ma non vorremmo cederlo a gennaio”

06/01/2026 | 20:38:31

Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN prima di Sassuolo-Juventus: “Il valore dipende sempre da chi te lo richiede, però è inutile nasconderlo un po’ di richieste le abbiamo già avute. Una cosa è certa noi a gennaio non lo vorremmo cedere perché vorremmo tenere la squadra così. Per cui, se c’è la possibilità ci vogliamo rinforzare e non sicuramente fare delle cessioni dei giocatori più importanti. Abbiamo avuto dei contatti con più club per cui penso che avrà un bel valore, un valore alto. Ma poi deve dimostrarlo lui, deve dimostrare le sue capacità, c’è ancora una parte dei campionati importante. Però penso che comunque l’asticella sia bella alta. Berardi sta recuperando purtroppo manca oggi. Manca anche Volpato, due giocatori per noi importanti e io credo che ne avrà ancora per una decina di giorni, stare recuperando e ritornerà penso In cui ritornerà a Volpato”.

foto X Sassuolo