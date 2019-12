Carnevali: “A gennaio non vendiamo nessuno. Berardi? Puntiamo su di lui per il futuro”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine della serata del Gran Galà del calcio svoltasi ieri sera a Milano: “Siamo soddisfatti del grande risultato ottenuto contro la Juventus, era importante per noi. Abbiamo fatto esordire un giovane, un portiere 2001 come Turati. Abbiamo fatto una buona gara, forse avremmo potuto fare anche di più“.

Il giovane Turati

“Pensavo che fosse pronto per giocare con la Juventus. È un giocatore promettente, è già aggregato alla prima squadra da un po’. Ha avuto questa possibilità visto che Consigli non era disponibile”.

Boga

“Noi a gennaio non cediamo nessuno, come da sette anni a questa parte. Da quando sono a Sassuolo non abbiamo mai ceduto un giocatore importante nella finestra di mercato invernale”.

Berardi

“Berardi via a giugno? Noi non facciamo promesse a nessuno. Speriamo di poter costruire un futuro con Domenico, è un giocatore di grande importanza per noi”.

Foto: Twitter Sassuolo