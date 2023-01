Carnevale: “Beto perfetto come post Osimhen”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli nonché Responsabile scouting dell’Udinese, ha consigliato Beto qualora Osimhen dovesse – in futuro – lasciare gli azzurri: “Se dovesse andar via Oshimen, io consiglio Beto e sono certo che andrà come chiunque arrivi a fare 30 goal a fine campionato, la mia scelta sarebbe lui”.

Il ventiquattrenne, classe ’98, ha recentemente dichiarato di avere come sogno giocare in Champions League.

Foto: Twitter ufficiale Udinese