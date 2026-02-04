Carnesecchi: “Vogliamo fare bene in Coppa Italia. Rigori parati? C’è tanto studio dietro”

04/02/2026 | 17:09:03

Carnesecchi ha parlato ai microfoni Mediaset alla vigilia della sfida tra Atalanta e Juventus: “C’è tanta voglia di fare bene in questo trofeo. Per noi sarà una gara importante per passare il turno. La parata su Ramon contro il Como? Un grandissimo intervento bello da vedere. E’ un atteggiamento che dà coraggio ai compagni, per questo sono felice. Sono cose che servono, che fanno crescere e che fanno prendere consapevolezza. C’è tanto studio dietro i rigori. Prima della partita si fanno riunioni per quello. Poi guardi il cronometro, se accade qualcosa al 95′ gli studi dei giorni prima vanno un po’ in disparte. Lì c’è anche un po’ di istinto, c’è lettura del corpo e bravura nell’aspettare fino all’ultimo. Niente stage in Nazionale?”

Foto: Instagram Serie A