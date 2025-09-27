Carnesecchi: “Punto importante. Bravi a rimanere compatti”

27/09/2025 | 21:29:11

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, è stato premiato come MVP di Juve-Atalanta.

Queste le sue parole a Dazn: “E’ un punto che vale tantissimo. La Juventus ha spinto forte, soprattutto nel primo tempo, e l’espulsione nel finale avrebbe potuto complicarci ancora di più la vita. Invece siamo stati bravi a restare compatti e a portare a casa un risultato importante. Stiamo attraversando una fase di rinnovamento, tutto è nuovo: staff, idee, giocatori. Ogni settimana facciamo passi avanti e questo pari fuori casa ci rende molto felici. Ora dobbiamo subito concentrarci sulla Champions e sul campionato”.

Foto: Instagram Serie A