Carnesecchi: “Non sono ancora pronto per essere il portiere dell’Atalanta”

Tra i portieri sta facendo molta strada Marco Carnesecchi, estremo difensore della Nazionale italiana Under 21, di proprietà dell’Atalanta. Il giovane, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato le sue ambizioni. “Sono di proprietà dell’Atalanta, ma per il momento guardo al presente e alla Cremonese. Devo dare continuità al mio percorso senza affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa per essere il portiere dell’Atalanta in Serie A”

Poi sull’Under 21: “La parata all’ultimo minuto contro la Spagna mi ha dato tanta fiducia. Per quattro gare non ho preso gol e poi mi ha lanciato alla Cremonese. Non amo però le parate spettacolari, preferisco la concretezza e il non subire gol”.

FOTO: Instagram profilo Carnesecchi