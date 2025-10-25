Carnesecchi: “Non è un problema solo dell’attacco, ma di tutti quanti. Dobbiamo lavorare, alzare i giri e darci una svegliata”

25/10/2025 | 23:20:24

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Cremona.

Queste le sue parole: “Vi sta mancando un po’ di smalto davanti? “Stiamo bene e non è un problema solo dell’attacco, ma di tutti quanti. Dobbiamo lavorare, alzare i giri e darci una svegliata perché ne abbiamo bisogno”.

Cremonese impegnativa? “Sicuro, gli faccio i complimenti. Qui ci ho lasciato il cuore, felice dell’accoglienza e di quello che loro stanno facendo”.

Foto: sito Atalanta