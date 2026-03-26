Carnesecchi: “L’avvicinamento a questa partita è stato lungo. Servono voglia di fare e fame”

26/03/2026 | 20:09:29

Carnesecchi ha parlato ai microfoni Rai prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord: “Per noi è stato un periodo molto lungo, non vediamo l’ora di scendere in campo e dare tutto per ottenere quello che tutti quanti vogliamo. Il popolo bergamasco è fantastico, oggi serve voglia di fare e fame per arrivare al risultato. Cerchiamo di portare i tifosi dalla nostra parte”.

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