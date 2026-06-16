Atalanta, il miglior giocatore della stagione è Carnesecchi

16/06/2026 | 14:15:40

Carnescchi si conferma uno dei nomi più interessanti dell’Atalanta ed è arrivato un altro riconoscimento personale per l’estremo difensore italiano. Infatti il numero 29 è stato votato come miglior calciatore della Dea per la passata stagione, ecco le parole del club: “Dopo 9 mesi trascorsi a blindare la porta atalantina e a presidiare stabilmente con la stessa puntualità, le zone nobili delle classifiche di Player of the Month fuori dal rettangolo verde, Marco Carnesecchi si prende anche il Player of the Season Lete 2025/26, naturale approdo di una stagione da numero uno, in tutti i sensi“.

Foto: Instgram Serie A