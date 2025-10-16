Carnesecchi: “Donnarumma non ha rivali, è il numero uno. Juric mi sta facendo migliorare con i piedi”

16/10/2025 | 22:30:42

Marco Carnesecchi ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla Nazionale: “Penso che Gattuso abbia fatto un grande lavoro, ha cambiato proprio l’idea generale, ci fa star bene, ci fa giocare con il sorriso, una delle cose più complicate in momenti del genere. Siamo pienamente fiduciosi, sappiamo che avremo due partite difficili a marzo, ma con un’altra sosta del campionato a novembre possiamo allenarci, stare e giocare insieme, quello che serve in Nazionale visto che ci si vede poco. Penso che a marzo arriveremo belli preparati, non vediamo l’ora di staccare quel pass per i Mondiali che da anni non arriva. Quando c’è il più forte del mondo in porta bisogna alzare le mani e aiutarlo a farlo star bene, sappiamo tutti che quando sta bene non ha rivali. Juric? Mi sta aiutando con il gioco nei piedi, mi dà la tranquillità per rischiare di più. I cambiamenti fanno parte della vita: bisogna prenderli di petto. La cosa importante è concentrarsi sul presente”.

Foto: Instagram Serie A