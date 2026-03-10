Carnesecchi: “Bayern Monaco scioccante e mancava Kane, sono incredibili”

10/03/2026 | 23:45:24

Marco Carnesecchi ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Una serata molto difficile, ma abbiamo avuto un pubblico che è un qualcosa di inspiegabile: non ha mollato un secondo. La squadra avversaria è incredibile, ci ha messo in difficoltà sotto tutti gli aspetti. Un qualcosa di scioccante. Sono qualcosa di incredibile, hanno qualità nel passaggio finale, nell’assist e nel tiro. Gli mancava anche uno che ultimamente ha segnato anche poco come Kane”.

Foto: Instagram Serie A