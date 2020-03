Carlos Vela: “A gennaio ho accettato la proposta del Barça, il Los Angeles FC ha bloccato tutto”

Carlos Vela, attaccante e trascinatore messicano del Los Angeles FC, ha parlato ai microfoni di GQ rivelando un interessante retroscena di mercato: “Il Los Angeles FC non ha facilitato la mia partenza ed è comprensibile. Cercano il meglio per sé stessi e ciascuno per se stesso. E quindi è saltato tutto, ma sono molto contento qui. Il Barça mi aveva proposto un contratto di quattro mesi e l’ho accettato perché era un’ottima opportunità”.